Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Peter Fötschl ist gelernter Tischler, einige Zeit hat er in der IT-Branche gearbeitet, heute baut er in seiner Werkstatt bei Tamsweg Harfen.

In heutigen „Licht ins Dunkel“ Beitrag besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler die 14jährige Julia aus Wien. Julia ist von Geburt an blind. „Licht ins Dunkel“ hat bei der Finanzierung von Geräten geholfen, die den Alltag von Julia erleichtert und für ein selbstbestimmtes Leben wichtig sind.

Der Boden ist unsere Lebensgrundlage, aber wir verbrauchen zu viel davon. Täglich wird in Österreich die Fläche eines Bauernhofes von rund 20 Hektar verbaut. Wie können wir den Boden zukunftsgerechter, also schonender und nachhaltiger bewirtschaften?.

Filmtipp:

" Kostbar und schützenswert- Boden in Niederösterreich" zu sehen ist das " Österreich- Bild am Sonntag" am Sonntag, um 18.25 Uhr in ORF 2