Die Chefin Kopf gegen Herz

Inhalt

Der verurteilte Doppelmörder Simon Köhler erhält Gelegenheit, seinen bettlägerigen Vater zu besuchen. Kommissarin Vera Lanz' Team soll Köhlers Freigang begleiten, doch die Mission missglückt. Unbekannte stürmen das Krankenhaus und verschleppen den Strafgefangenen. Als kurz darauf jener Richter ermordet wird, der Köhler ins Gefängnis gebracht hat, deutet alles auf eine getarnte Flucht Köhlers hin, der nun Rache an all jenen üben will, die seine Ergreifung vorangetrieben haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Katharina Böhm (Vera Lanz)

Stefan Rudolf (Jan Trompeter)

Jürgen Tonkel (Paul Böhmer)

Olga von Luckwald (Zoe Lanz)

Christian Redl (Josef Köhler)

Matthias Ziesing (Simon Köhler)

Nikola Kastner (Diana Meerbach)

Marc Oliver Schulze (Felix Schild)

REGIE

Michael Schneider

DREHBUCH

Axel Hildebrand

KAMERA

Andreas Zickgraf

MUSIK

Dirk Leupolz