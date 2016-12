Zeit im Bild

Stabiles Wachstum aber mehr Arbeitslose in Österreich - dazu ein Livegespräch mit ZIB-Wirtschaftsressortleiter Christoph Varga / Zehntausende sitzen in Aleppo fest / 12-Jähriger soll Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Deutschland geplant haben / Griechenlands Wirtschaft wächst wieder / Arbeitsgespräch Van der Bellen – Mitterlehner / Neue Zahlen zum Salzburger Finanzskandal / Immer mehr Österreicher suchen medizinischen Rat im Internet / Die Freundschaft zwischen Cézanne und Zola verfilmt