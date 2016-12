Am Schauplatz Gericht Die Hölle auf Erden

Ein Din A4 Zettel mit der Aufschrift „Hölle auf Erden“, der Frau S. beim Sportfest in Bad Waltersdorf wortlos überreicht wurde, hat das Redaktionsteam von „Am Schauplatz Gericht“ zum Titel dieser Ausgabe inspiriert. Ludwig Gantner, Gudrun Kampelmüller und Maria Zweckmayr haben drei Gerichtsprozesse dokumentiert, in denen sich nachbarschaftliches Zusammenleben wegen scheinbar nichtiger Anlässe zur „Hölle“ für alle Beteiligten entwickelt hat.

Herr S. aus Oberösterreich hatte im Jahr 1994 begonnen, sein Haus zu bauen. Seit damals streitet er mit dem Nachbarn. Der zeigt ihn immer wieder bei diversen Behörden an. Unter anderem, weil Herr S. angeblich oft mit irrem Blick auf das Grundstück seines Nachbarn starren würde. Ein weiterer Beschwerdepunkt: Die Grenzmauer von Herrn S. soll vier Zentimeter auf den Nachbargrund ragen. Der Nachbar hat ihn auf Entfernung geklagt. Aber auch dem Bürgermeister von Regau sind die Bauarbeiten von Herrn S. ein Dorn im Auge. Der Streit ist inzwischen so eskaliert, dass die Landesregierung schlichtend eingreifen musste.

Retourkutsche im Gemeindebau

Für Frau T. hätte ein Streit mit den Nachbarn fast mit dem Verlust ihrer Gemeindewohnung in Wien-Meidling geendet. Sie hatte im Vorgarten abgelaufene Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Eine Nachbarin zeigte das bei „Wiener Wohnen“ an und Frau T. bekam die Kündigung zugestellt. Das war vor einem Jahr und die Sache ging für sie vor Gericht gerade noch gut aus. Ein Jahr später gibt es denselben Konflikt mit umgekehrten Vorzeichen: Hat Frau T. ihrerseits eine Nachbarin bei „Wiener Wohnen“ angezeigt, damit die gekündigt wird?