heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Kreditkarten auslesen

Die NFC-Technik (Near Field Communication) dient Kundinnen und Kunden zum schnelleren und einfachern Bezahlen. Darum sind schon fast alle Bankomatkarten und Kreditkarten mit dieser Technik ausgestattet.

Mittlerweile haben auch so gut wie alle Smartphones einen NFC-Chip eingebaut und die Datenübertragung funktioniert auch in die andere Richtung. Somit ist es möglich, mit einer App und dem Handy an die Daten von Bankomat- und Kreditkarten zu kommen.

Vanessa Böttcher zeigt heute, wie Kriminelle an Ihre Daten kommen könnten und damit im Internet einkaufen könnten.

In einem Geschäft kann man damit nicht einkaufen, denn dazu ist die Karte als solches notwendig.