Die Barbara Karlich Show Ich bin selbst mein bester Arzt

Martin, 71, Energetiker aus Oberösterreich,

begann in seinem 50. Lebensjahr eine Ausbildung zum Masseur und erkannte, dass er ein besonderes Talent hat: "Ich habe die Beschwerden gesehen, die andere nicht erkannt haben und konnte Sie auch beheben." Daraufhin bot er sein Wissen an: "Ich höre mir genau die ganze Geschichte jedes Patienten an. Dann ertaste ich die Stellen, an denen es an etwas fehlt und löse entweder durch Handtechniken oder eben energetisch die Problemlagen." Im Zuge seiner Tätigkeit hat er auch Spitzenathleten wie Felix Gottwald betreut. Martin hat auch spontane Heilerfolge erzielt, zum Beispiel an Patienten mit Kreuzbandriss. "Ich habe ihn behandelt und er ist geheilt mehrmals von der Bühne gesprungen. Ebenso verhielt es sich mit manchen Knochenbrüchen."