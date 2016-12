Zeit im Bild

Scharfe Kritik aus der Türkei an Österreich / EU-Gipfel in Brüssel - Dazu eine Liveschaltung / Österreichische Regierung kritisiert EU-Kommission / Deutschland kontrolliert Staatsgrenze zu Österreich / Syrien: Rebellen sollen Aleppo verlassen haben / ORF-Gebühr steigt um 6,5 Prozent / Star Wars „Rogue One“ ab heute in den Kinos / Europäisches Navigationssystem „Galileo“ ab heute verfügbar