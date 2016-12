heute leben

Situation in Aleppo | Lodenwalkerei | Naturfotograf Helmut Moik | Adventkalender 14 | Mag. Sonja Burghard | Licht ins Dunkel | Mode für die Weihnachtsfeier | Benefizabend: "Zum Tod Lachen" | Stargast: Thomas Frank

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Situation in Aleppo Seit gestern ist die Schlacht um die nord-syrische Stadt Aleppo wohl endgültig entschieden. Die Rebellen haben nach eigenen Angaben ihren Widerstand aufgegeben für Aleppo ist eine Waffenruhe ausgerufen worden, um die verbliebenen Rebellen und Zivilisten zu evakuieren. Heute, keine 24 Stunden später, ist die Waffenruhe schon wieder hinfällig. Die Truppen von Machthaber Assad haben ihre Angriffe auf Rebellen-Stellungen in Ost-Aleppo wieder aufgenommen.

Lodenwalkerei In der Lodenweberei in Mandling, an der Grenze von Salzburg und der Steiermark, werden seit rund 130 Jahren aus Wolle robuste Lodenstoffe gemacht. Doch heute findet man die Stoffe nicht nur in Trachtenmode und Arbeitsbekleidung, längst haben internationale Modelabels diesen für ihre Kollektionen entdeckt.

Naturfotograf Helmut Moik Der Steirer Helmut Moik zählt zu den besten Naturfotografen Österreichs. Beim weltweit bedeutendsten Naturfoto-Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year", an dem alljährlich zigtausende Fotografen aus aller Welt teilnehmen, sind seine Bilder stets unter den besten zehn zu finden. Eines seiner liebsten Fotogebiete aber liegt in Österreich: Die Kärntner Nockberge sind die fotografische Heimat von Helmut Moik. Ihnen hat er nun bereits zum zweiten Mal einen Fotoband gewidmet.

Buchtipp:

Bildband "Biosphärenpark Nockberge" von Helmut Moik

Adventkalender 14 Tarek el Sehity ist Geldpsychologe an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien und an einer Universität in Rom. Er untersucht, wie Geld auf den Menschen wirkt und wie wir persönlich und als Gesellschaft mit unserem Soll und Haben glücklicher umgehen könnten.

Mag. Sonja Burghard Unsere Apothekerin Mag. Sonja Burghard wird uns heute über die wichtigsten Inhaltsstoffe in der Kosmetik informieren, wo was drinnen ist, wie sie wirken und was es für unterschiedliche Hauttypen gibt.

Licht ins Dunkel: CD Präsentation Auch in diesem Jahr macht sich die heimische Musikbranche wieder mit einer gemeinsamen CD für „Licht ins Dunkel“ stark. Darauf finden sich österreichische Musik-Stars wie Seiler und Speer, Peter Cornelius, Julian Le Play oder Hubert von Goisern. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler war für uns gestern Abend bei der Präsentation des „Licht ins Dunkel“ Weihnachtsalbum im Wiener ORF-Radiokulturhaus.

Mode für die Weihnachtsfeier Zu Weihnachten wird es festlich! Unsere Imageberaterin Eva Köck-Eripek präsentiert festliche Outfits für Frauen und Herren.

Benefizabend: "Zum Tod Lachen" Michael Niavarani, Adele Neuhauser, Werner Brix und viele mehr bitten wieder zu Kabarett-Gala für Kinder in Indien. Mit dabei war „heute leben“.

Stargast: Thomas Frank Seit dem Wochenende ist Volkstheater-Jungstar Thomas Frank in „Rechnitz“ zu sehen. Zum Schauspiel ist der Niederösterreicher erst relativ spät gekommen, hat er doch zuerst Anlagenmonteur gelernt. Über die Zufälle des Lebens spricht Thomas Frank heute bei uns im Studio.