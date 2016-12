Die Barbara Karlich Show Wenn sie ruft, folge ich

Daniela, 44, Verkäuferin im Direktvertrieb aus der Steiermark,

ist seit acht Jahren verheiratet und meint zu wissen, wie sie ihren Mann Felix manipulieren kann: "Ich bekomme immer, was ich will. Mein Mann wollte zum Beispiel weder einen Pool noch einen Hund - heute haben wir beides. Ich lege ihm die Wörter in den Mund, und er spricht sie aus." Daniela war in ihrer ersten Ehe angeblich nicht so selbstbewusst wie heute: "Ich musste erst lernen, meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. In meiner jetzigen Ehe habe auf jeden Fall ich die Hosen an."