Sturm der Liebe Teil 2595

Clara kann ihr Glück kaum fassen! Dank der Fürsprache von William fängt Naomi tatsächlich Feuer und will mehr von Claras Kollektion sehen. In ihrem Zimmer ist jedoch kaum Platz zum Arbeiten. Damit sie weitere Modelle schneidern kann, müsste Clara in ihr altes Atelier zurückkehren können, doch leider legt sich Desirée quer. Indes ist der Dieb des Fabergé-Eis immer noch nicht gefunden. Die Polizei hat Melli im Visier, Werner verdächtigt hingegen seit neuestem Beatrice. Allerdings fehlen ihm handfeste Beweise.