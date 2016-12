ZIB 2

Die Schlacht um Aleppo scheint geschlagen, auch wenn es heute wieder Gefechte gab. Was die Niederlage der Rebellen für das Regime von Präsident Assad und den syrischen Bürgerkrieg bedeutet, zu dieser Frage ist Brigadier Walter Feichtinger von der Landesverteidigungsakademie Gast im Studio.

Erdogan geht gegen Kurden vor

Nach dem Doppel-Anschlag in Istanbul am Wochenende ruft der türkische Präsident Erdogan zur „nationalen Mobilmachung“ gegen den Terrorismus auf. In den vergangenen Tagen sind hunderte Mitglieder und weitere Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP verhaftet worden. Aus Istanbul berichtet Jörg Winter.