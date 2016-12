Grandios besetzte, in der Praterstadt Wien mit viel Charme und Verve in Szene gesetzte, zarte Liebesgeschichte. Ein Freundschaftsdienst eröffnet dem verträumten Maler Jarek fesselnde Perspektiven. Stück für Stück beginnt er über sich hinauszuwachsen.



In den tragenden Rollen brillieren Manuel Rubey ('Altes Geld', 'Gruber geht') als liebenswerter Traumtänzer Jarek, 'Kaiser' Robert Palfrader ('Pregau') als schwerreicher Kunstmäzen Bertschi sowie die stets souverän agierende Martina Gedeck ('Terror - Ihr Urteil') als seine liebreizende Ehefrau Clara. Katharina Schüttler ("Unsere Mütter, unsere Väter") zeigt ihre verletzliche Seite als alleinerziehende Mutter Alina, die ihren Ex Jarek bittet, ihre gemeinsame 10-jährige Tochter Lilia zum Geigenunterricht zu bringen. Lilia wird gespielt von dem hochbegabten Jungstar Allegra Tinnefeld ('Die Stille danach'), die als Tochter eines Wiener Symphonikers den schwierigen Geigenspiel-Part gleich selbst übernahm.