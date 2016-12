kreuz und quer Verehrt oder geschlagen - Islam, Frauen und Familie

Zwangsverheiratung Minderjähriger, Gewalt in der Ehe und Übergriffe auf Frauen: Meldungen mit solchen Inhalten werden in den Medien verstärkt wahrgenommen, seit der Zustrom von Flüchtlingen aus islamischen Ländern nach Europa verstärkt eingesetzt hat. Sind diese Vorfälle der Religion zuzuschreiben - oder dem ganz anderen Kulturkreis? Handelt es sich bei diesen Taten um Einzelfälle? Und wie geht es islamischen Frauen in Österreich damit?