Bürgerforum Österreich auf dem Prüfstand - Wie geht es weiter?

Was gehört 2017 auf die Aufgabenliste der Regierung? Was sind für die Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Sorgen, Ängste und Nöte, was ärgert sie? Muss das Land nach der Bundespräsidentenwahl wieder geeint werden?

Budget und Herbst-Reformen sind beschlossen und in einigen Rankings ist Österreich wieder besser als zuletzt. Aber wie steht es um die Koalition von SPÖ und ÖVP? Was ist aus dem "New Deal" geworden, den Bundeskanzler Christian Kern in Aussicht gestellt hat? Wie begegnet die Regierung den Sorgen um Arbeitsplätze, den Erhalt des Wohlstandes und der Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen?





Diese und weitere Fragen diskutieren unter der Leitung von Peter Resetarits dreihundert engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Bundeskanzler Christian Kern, SPÖ; Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, ÖVP und den Spitzenvertretern der Opposition - Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann der FPÖ; Eva Glawischnig, Bundessprecherin der „Die Grünen“; Matthias Strolz, Vorsitzender NEOS; Robert Lugar, Klubobmann Team Stronach - in der Sendung BÜRGERFORUM am Dienstag, 13. Dezember 2016, 20.15 Uhr, ORF2.