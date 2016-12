heute konkret

Salz

Salz ist für den menschlichen Körper lebenswichtig. Doch zuviel ist wiederum schädlich. Zu salzreiche Ernährung fordert - einer US Studie zufolge - jährlich Millionen Menschenleben und Mediziner appellieren auf gezielte Salzreduktion.

Doch in so gut wie allen verarbeiteten Lebensmittel ist Salz enthalten und das manchmal in nicht unerheblichen Mengen.

Die Lebensmittelindustrie ersetzt immer häufiger Natriumchlorid durch Kaliumchlorid. Ob das die perfekte und gesündere Lösung ist, das hat Andrea Frey recherchiert.



Im Handel finden sich immer mehr exotische Salze. In allen nur erdenklichen Farben und vom Himalaya- bis zum handgeschöpften Meersalz will die Salzindustrie gegensteuern. Doch was von diesen Produkten zu halten ist, das erklärt Prof. Klaus Dürrschmid, vom Institut für Lebensmittelwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien, im Sudio.