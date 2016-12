Gomorrha - Reise in das Reich der Camorra ("Gomorrha")

Preisgekrönte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Roberto Saviano, die einen erschütternden Blick auf die Geschäfte der süditalienischen Camorra wirft.



Die Camorra ist in Süditalien allgegenwärtig. Der zwölfjährige Totò hofft auf eine Karriere als Gangster. Als er helfen soll, die Mutter seines besten Freundes zu ermorden, beginnt für ihn ein Alptraum. Auch Mafia-Buchhalter Don Ciro gerät bei der Aufgabe, den Angehörigen inhaftierter Mafiosi Geld zu bringen, zwischen die Fronten. Haute-Couture Schneidermeister Pasquale versucht der Ausbeutung der Camorra zu entgehen und lässt sich mit der chinesischen Billigkonkurrenz ein. Die Jugendlichen Marco und Ciro kommen mit ihren Raubzügen den örtlichen Bossen in die Quere und bringen sich in Gefahr. Und Franco entsorgt skrupellos Giftmüll norditalienischer Konzerne. Eines haben die Geschichten gemeinsam: Der Macht der Camorra kann sich keiner entziehen.