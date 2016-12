Sturm der Liebe Teil 2593

Am Fürstenhof sagt sich prominenter Besuch an. Der australische Filmstar Naomi Krüger kommt zu einer Premiere nach München und will gleich auch bei ihrem guten alten Bekannten William vorbeischauen. Als William erfährt, dass Naomi noch auf der Suche nach einem passenden Abendkleid ist, packt er die Gelegenheit beim Schopf und legt ihr eine von Claras Kreationen ans Herz. Für Desirées Vorschlag, den Besuch der Diva öffentlichkeitswirksam auszuschlachten, zeigt William hingegen weit weniger Verständnis.