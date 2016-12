heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Ärzte-Streik

Rund 750 Hausärzte mit Krankenkassen werden ihre Ordination am Mittwoch geschlossen halten. Sie protestieren gegen die neue Gesundheitsreform, die am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden soll. Für Notfälle wird an diesem Tag der Ärztefunkdienst zur Verfügung stehen.

Von dem Streik sind die Bundesländer Wien, Kärnten und Burgenlad betroffen.

Judith Langasch hört sich heute um, warum am Mittwoch gestreikt wird und was das für die Patienten in den Bundesländern bedeutet.