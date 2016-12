heute leben

Advent in der Schwarzen Kuchl | Adventkalender 12 | Medizin: Fersensporn | Licht ins Dunkel | Hawai`i in Wien | New Media: Internet of Things | Mein Freund auf vier Pfoten: Ramesh's Hund | Stargast: Harald Serafin

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Advent in der Schwarzen Kuchl Theresia Bacher betreibt auf ihrem 500 Jahre alten Bauernhof die letzte, ständig genutzte, schwarze Kuchl. Mit Herz und Seele entstehen über offenem Feuer regionale Spezialitäten aus regionalen Produkten.

Adventkalender 12 Nun öffnen wir wieder das Fenster zu unserem Adventkalender und überraschen sie mit dem Portrait einer Forscherin für die der Mensch auch nur eines von vielen Tieren ist. Ihr Name ist Elisabeth Oberzaucher.

Medizin: Fersensporn Ein Fersensporn kann mitunter das Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigen. Stechende Schmerzen. Oft kann man schlecht bis gar nicht mehr gehen. Nach vielen Therapien bleibt oft nur ein Ausweg eine Operation an der Plantarfasciitis.

Dazu im Studio Fußspezialist Dr. Peter Bock vom Orthopädischen Spital Speising.

Licht ins Dunkel Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen wieder zeigen, was mit Ihren Spendengeldern für „Licht ins Dunkel“ passiert. Unser heutiger Beitrag führt uns in den zweiten Wiener Gemeindebezirk. Dort bietet der Verein „ich bin aktiv“ Freizeitangebote speziell für junge Menschen mit Beeinträchtigungen.

Hawai`i in Wien Wir leben in einer hektischen, schnelllebigen Zeit. Viele Menschen sind daher auf der Suche nach Entspannung. ALOHA VIENNA!!! Kumu Hula Mark Keali’i Ho’omalu first time in Europe! Heuer hat zum dritten Mal eine Hawaiiveranstaltung in Wien stattgefunden. 3 Hula Workshops mit Kumu Hula Mark Keali’i Ho’omalu und Kuana Torres Kabele. Die Teilnehmer kamen aus ganz Europa wie z. B. England, Portugal, Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Russland, Niederlande und natürlich Österreich. Der Hula verbindet und bringt Frieden und so tanzten auch z. B. die russischen und ukrainischen Tänzerinnen zusammen, um zu symbolisieren, dass sie Freunde sind. Die Veranstaltung ging über drei Tage, 2. bis 4. Dezember 2016, in wunderschönen Locations wie dem Korea Kultur Haus, dem Kuppelsaal/ Technische Universität Wien und im Schloss Wilhelminenberg. Unsere Kollegin Marion Schmid hat den Workshop im Korea Kultur Haus mit der Kamera begleitet.

Hula Tanzen in Wien/ Österreich - bei Interesse kontaktieren Sie Sylvia Hluchovsky unter +43/ 676/ 3248860 Mail an Sylvia Hluchovsky

New Media: Internet of Things Es ist die heiße Phase!. Die letzten Geschenke werden organisiert, alles dreht sich um Weihnachten. Unser New Media Coach Lena Doppel hat sich die neuesten Gadgets zum Thema Technik / Internet angesehen und einige Dinge gefunden, die sicher auch unter dem Weihnachtsbaum eine gut Figur machen.

Mein Freund auf vier Pfoten: Ramesh's Hund Auch der Choreograph und Sänger Ramesh Nair ist mittlerweile auf den Hund gekommen, vor 2 Jahren hat er sich "Hals über Kopf" in einen Golden Retriver Welpen verliebt und der hat den Lebensrhytmus des Entertainers gehörig umgekrempelt, sehr zum Vorteil von Ramesh Nair.

Stargast: Harald Serafin Die New York Times nannte ihn den "Walter Matthau der Wiener Operette", Ginger Rogers sieht in ihm "einen wienerischen Mauric Chevalier". Sein Lebensmotto: ein Mann, ein Wort - "Wunderbar"! Die Rede ist von keinem geringeren, als vom Wiener Operettenkaiser - Harald Serafin!