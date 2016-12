Bewusst gesund - Das Magazin

*Gefährliche Wirkung – Schmerzmittel machen Kopfweh

*Zuckerfrei - durch Ernährungsumstellung zum Idealgewicht

*Ungebrochen – virtuos am Klavier trotz Schlaganfalls

Gefährliche Wirkung – Schmerzmittel machen Kopfweh Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Symptomen, warum Schmerzmittel eingenommen werden. Tatsache ist aber, dass bei rund 10 Prozent der chronischen Kopfschmerzpatientinnen und –Patienten die Schmerzen erst durch die Einnahme der Schmerztabletten ausgelöst werden. Schon rund 10 Schmerztabletten pro Monat können gefährlich werden und das umso mehr je länger man die

Einnahme fortsetzt. Allen Patientinnen und Patienten wird daher geraten ihren Schmerzmittelverbrauch so gering als möglich zu halten oder ihn zu reduzieren. Wer das alleine nicht schafft, muss sich zum Entzug in eine Klinik begeben. Bewusst gesund hat mit Experten gesprochen und einen Patienten getroffen, der solch einen Leidensweg hinter sich hat.



Gestaltung: Christian Kugler

Zuckerfrei - durch Ernährungsumstellung zum Idealgewicht Jeder Erwachsene in Österreich nimmt durchschnittlich jährlich 35 Kilogramm Zucker zu sich– das ist eindeutig zu viel.

Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm täglich, wobei auch dieser Wert um die Hälfte reduziert wurde, auf 25 Gramm – das sind 6 Würfelzucker – nicht viel, wenn man weiß in welchen Lebensmitteln überall Zucker drinnen ist. Doch es gibt Alternativen und immer mehr Menschen ernähren sich zuckerfrei. So wie Isabella Radich, die ihre Ernährung komplett umgestellt hat.



Gestaltung: Steffi Hawlik

Ungebrochen – virtuos am Klavier trotz Schlaganfalls Alle 20 Minuten erleidet in Österreich ein Mensch einen Schlaganfall. Das sind jährlich ca. 24.000 Österreicher und Österreicherinnen. Bei vielen bleibt eine halbseitige Lähmung des Körpers zurück, die alles verändert. So auch bei Gerhard Kausche. Der 69-Jährige ehemalige Pianist hat sich mit einem berührenden Brief an uns gewandt. Er ist auf der Suche nach einem anderen halbseitig gelähmten Menschen, mit dem zusammen er wieder zweihändig Klavierspielen kann. Bewusst gesund hat ihn besucht.



Gestaltung: Denise Kracher-Tiapal