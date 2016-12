Die Barbara Karlich Show Mensch oder Maschine - Geht uns bald die Arbeit aus?

Felix, 26, Ausstellungstechniker aus Wien mit der Roboter-Robbe "Paro"

beschäftigt sich im Technischen Museum in Wien mit Robotern. "Ein Beispiel für einen Roboter, der in manchen Arbeitsbereichen schon jetzt unterstützend eingesetzt wird, ist die Robbe 'Paro'. Der flauschige Roboter ist weit mehr als ein Kuscheltier. Er animiert Senioren wieder zur Interaktion." In Japan sind rund zweitausend "Paros" im Einsatz, im deutschen Sprachraum sind es rund hundert. Sechs davon befinden sich in Wien, wobei zwei im Technischen Museum untergebracht sind. Die Robben können bei Interesse auf Zeit angemietet oder zur Probe ausgeliehen werden. "Wir hören, dass manche Senioren durch diese Robben regelrecht aufblühen."