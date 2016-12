Bürgeranwalt

BEHÖRDEN-"PING PONG" WEGEN PFLEGEKOSTEN

Frau R. leidet an Demenz und ist seit Juni in einem Pflegeheim in Stegersbach im Burgenland untergebracht.



Sie hatte zwar die letzten Jahre auch im Burgenland gelebt, aber seit Jahrzehnten ihren Hauptwohnsitz in Wien. Das Dilemma: Weder der Fonds Soziales Wien noch die BH Güssing wollen für die Pflegekosten aufkommen.