Pressestunde mit Eva Glawischnig, Bundessprecherin Die Grünen

Der langjährige grüne Parteichef hat als unabhängiger Kandidat, aber mit massiver Unterstützung der Grünen, die Bundespräsidentenwahl klar gewonnen. Können die Grünen davon profitieren? Werden sie den Schwung des elfmonatigen Wahlkampfes ins nächste Jahr mitnehmen können? Werden grüne Kernthemen, die zuletzt ziemlich in den Hintergrund getreten sind, wieder stärker in der politischen Oppositionsarbeit verankert? Und wie positioniert sich die grüne Partei jetzt in den aktuellen innenpolitischen Sachthemen und gegenüber der Regierung?



Die Fragen stellen:



Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“



und



Ulla Kramar-Schmid

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!