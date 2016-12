Die Liebe kommt mit dem Christkind Romantische (Vor-)Weihnachtsgeschichte

Findet Unglücksrabe Martin kurz vor Weihnachten doch noch das ganz große Glück? Im winterlichen Salzkammergut gedrehte, gefühlvoll inszenierte Familiengeschichte, in der Publikumslieblinge Erol Sander, Peter Weck und Gaby Dohm Weihnachtsflair verbreiten. Hörfilm!

Haubenkoch Martin Haller (Erol Sander) hat bei einer Gasexplosion seine Frau und sein Restaurant verloren und ist mit seiner kleinen Tochter Katrin bei seinem Vater Joseph (Peter Weck) eingezogen. Das Kochen hat er an den Nagel gehängt und bringt sich und seine Tochter inzwischen als Taxifahrer durch. Das Jugendamt in Gestalt der konservativen Frau Zeiler (Austro-Mimin und "Dancing Star" Ulrike Beimpold) hält nicht viel von dieser Männerwirtschaft und droht damit, Katrin in eine andere Familie zu geben.

Als auch noch die strenge neue Richterin Annemarie (Valerie Niehaus, Bild) ihm wegen eines Bagatelldeliktes den Taxischein entzieht, ist Martin endgültig am Boden. Doch wie es der Zufall will, läuft Martin die herzlose Juristin nun auch noch permanent über den Weg. Das unverhoffte Auftauchen von Annemaries Exfreund Felix (Hary Prinz) bringt neue Turbulenzen in sein ohnehin schon kompliziertes Leben. Martin Vaters Joseph und dessen gute Freundin Carmen (Gaby Dohm) haben jedoch eine zündende Idee, wie sie Martin helfen können.

Kurzinhalt Seit Martin bei einem tragischen Unfall seine Frau und gleichzeitig das gemeinsam geführte Restaurant verloren hat, schlägt er sich als alleinerziehender Vater durchs Leben und verdingt sich notgedrungen als Taxifahrer. Als er sich wegen einer Lappalie vor Gericht verantworten muss, entzieht ihm die strenge Richterin Annemarie zu allem Unglück auch noch die Taxilizenz. Ab diesem Zeitpunkt scheint alles wie verhext: Dauernd läuft er eben dieser Annemarie über den Weg! Der Ärger darüber währt jedoch nicht lange.



(b>Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)

DARSTELLER Erol Sander (Martin)

Valerie Niehaus (Annemarie)

Peter Weck (Joseph)

Hary Prinz (Felix)

Gaby Dohm (Carmen)

Ulrike Beimpold (Frau Zeiler)

Elisabeth Thomashoff (Katrin)

Nico Liersch (Peter)

REGIE Peter Sämann

Drehbuch: Wolfram Winkler, Markus Mayer

Kamera: Claus Peter Hildenbrand

Musik: Hannes M. Schalle

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?