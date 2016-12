Manege frei für die Liebe - die Wiener Volksoper zeigt Emmerich Kálmáns Operette "Die Zirkusprinzessin" Logen-Lieder - Freimaurerdichtung von Casanova bis Tucholsky in der von Heinz Sichrovsky herausgegebenen Anthologie "Als ich König war und Maurer" Broadway-Hit - Leonard Bernsteins Version von Romeo und Julia im Musical "West Side Story" in der Wiener Stadthalle

An der Wiener Volksoper ist in einer neuen Inszenierung Emmerich Kálmáns Operette "Die Zirkusprinzessin" zu sehen. mehr

In seinem neuen Buch widmet sich Heinz Sichrovsky der Freimaurer-Dichtung. Gedichte aus vier Jahrhunderten hat er dafür zusammengetragen. mehr

Es ist wohl eines der berühmtesten Musicals und das, obwohl Leonard Bernstein auf der letzten Seite der Partitur schrieb: "End of Opera". Die Rede ist von der "West Side Story". mehr

Er war Assistenzprofessor für Malerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste, unter anderem auch in der Klasse von Friedensreich Hundertwasser. Seit den 1970er Jahren widmete sich Peter Dressler in seiner künstlerischen Arbeit vor allem der Fotografie. mehr