Peter Schneeberger reist mit einem der besten Tenöre unserer Zeit an die "Orte seiner Kindheit": Piotr Beczala . Er selbst bezeichnet sich als "glücklichen Menschen", der matinee gewährt er private Einblicke in seine Vergangenheit.

Seine ersten Schilling hat sich der gebürtige Pole als Straßensänger in Wien verdient. Was er damit angestellt hat, erzählen er und seine Frau Kasia auf amüsante Weise. In seinem Refugium im südlichen Polen singt der Weltstar am Lagerfeuer Pfadfinderlieder.



Gestaltung: Ute Gebhardt