Zurück zur Natur Obergraz

Diesmal ist Maggie Entenfellner in Obergraz unterwegs. Sie erhält Zutritt in einen "Glücksgarten" und erfährt im Freilichtmuseum Stübing, wie früher gebastelt und gebacken wurde. Im Prälatenhaus in Gratwein-Straßengel gibt es Krippen zu bestaunen.