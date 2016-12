Zurück zur Natur Obergraz

Maggie Entenfellner besucht die junge Region Obergraz, nordwestlich der steirischen Landeshauptstadt, welche aus vier Gemeinden mit unterschiedlichem Charakter besteht. Wissenswertes aus der Region und Geschichte des Landes zeigt Klaus Seelos, der für das Freilichtmuseum in Stübing verantwortlich ist.

In Judendorf-Straßengel leben Brunhilde und Peter Meder, die jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine Krippenausstellung mit historischen und selbstgemachten Figuren präsentieren. Und in der Küche des Waldsteiner Glücksgartens entstehen köstliche Pralinen, bei denen die steirischen Kürbiskerne natürlich nicht fehlen dürfen…