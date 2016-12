Adventzeit mit Harry Prünster Advent in Gleisdorf

Am dritten Adventsonntag besucht Harry Prünster den Adventmarkt in Gleisdorf in der Steiermark. Östlich von Graz im Oststeirischen Hügelland gelegen, setzen die Standlbetreiber auf regionale Produkte und Kunsthandwerk. Harry trifft den Imker Erich Wagner, der Honig und Propolis verkauft und natürlich dürfen auch die Bienenwachskerzen, die einen ganz besonderen weihnachtlichen Duft verströmen, nicht fehlen