dok.film Zum 50. TT von Walt Disney am 15.12.: In zwei Teilen:

Er baute einen Medien- und Unterhaltungskonzern auf, der zu den mächtigsten des Planeten gehört, bekam mehr Oscars verliehen als jeder andere in der Branche, schuf eine neue Form der Kinokunst und erfand zudem fast beiläufig ein neues amerikanisches Ferienziel: Disney World. Doch der Erfinder der charmanten Micky Maus war ein zweischneidiger Mensch: mal humorvoll kreativ, mal gnadenloser Unternehmer. Sein Name ist weltweit so geläufig wie etwa "Coca Cola", und ebenso assoziiert jeder den Begriff "Walt Disney" mit der Wohlfühlversion des amerikanischen Traums.