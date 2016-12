ZIB

Anschlag auf koptische Kirche in Kairo / Fast 40 Tote bei Bombenanschlägen in Istanbul / Gentiloni soll in Italien neue Regierung bilden / Grüne wollen schärfer auftreten, sagt Glawischnig in der ORF-Pressestunde / Mindestens 200 Tote nach Einsturz einer Kirche in Nigeria / Schneechaos in Chicago