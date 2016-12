Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark Das rot-weiß-rote Wintermärchen: Österreich gewinnt die Berufs-Europameisterschaft

14 Medaillen, 9 "Medaillion for Excellence"-Diplome und Sieger der Nationenwertung - das ist die großartige Bilanz des "Team Austria" bei der Berufs-Europameisterschaft "Euro Skills" in Göteborg. Mehr als 500 Handwerker/innen - alle jünger als 26 Jahre - aus 28 Nationen haben sich dem Wettbewerb gestellt und wollten wissen, wer die Besten Europas sind. Österreich nahm die Herausforderung mit 35 Nachwuchs-Fachkräften in Angriff - und erzielte einen tollen Erfolg! Ein Film von Thomas Weber.