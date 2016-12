Zeit im Bild

Fast 40 Tote bei Bombenanschlägen in Istanbul / Anschlag auf koptische Kirche in Kairo / Gentiloni soll in Italien neue Regierung bilden – dazu Liveberichte aus Rom / Neuwahlen sollen Krise in Mazedonien beenden / Südkoreas Angst vor Nordkorea steigt / Grüne wollen schärfer auftreten, sagt Glawischnig in der ORF-Pressestunde / 5 Preise für “Toni Erdmann und Peter Simonischek“ / Walt Disney – vom Grafiker zum Boss eines Imperiums