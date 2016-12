Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Bankrott über Nacht - Steven Eugene Kuhn und sein Lebensberater Alois Wagner

Als Jugendlicher trat er in die amerikanische Armee ein, 1991 zieht er mit der US-Army an den Golf, um Kuwait zu befreien. Er erlebt die Schrecken des Krieges: Giftgasalarm, Rakentenbeschuss, die große Panzerschlacht im Südirak, den Tod eines Freundes durch "friendly fire". Nach dem Krieg quittiert er den Armeedienst und wird im Anschluss Europachef von "Holmes Place", verdiente Millionen, die er in Immobilien in den USA anlegte. Bei der Immobilienkrise 2008 in den Staaten verlor Herr Kuhn sein gesamtes Vermögen über Nacht, war völlig verzweifelt, hegte Suizidgedanken und rief als letzten Ausweg Alois Wagner an…

Beziehungskonflikte - Ursula Scarimbolo-Savera & Thomas Savera und die Paartherapeuten Mag. Evelin Brehm und Mag. Klaus Brehm

Ursula (49) und Thomas (61) sind seit 2002 mit vielen Unterbrechungen zusammen. In dieser Zeit haben sie gemeinsam viele Krisen, Unsicherheiten und Auseinandersetzungen erlebt. In den nächsten 14 Jahren gibt es ca. 20 Trennungen und Versöhnungen, ein dauerndes Auf und Ab, bis sie beschließen, sich professionelle Hilfe zu holen. Beim Gespräch mit Vera Russwurm sind auch die Paartherapeuten Mag. Evelin Brehm und Mag. Klaus Brehm dabei, denen Ursula und Thomas ihre heute glückliche Beziehung verdanken…