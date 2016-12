Um Himmels Willen Miss Kaltenthal

Schwester Hanna wird mit einer ungewöhnlichen Bitte konfrontiert: Ein junger Mann namens Daniel Steinberger möchte gerne an der ersten Misswahl in Kaltenthal teilnehmen. Obwohl er in Frauenkleidern hervorragend aussieht, denkt Bürgermeister Wöller nicht im Traum daran, Steinbergers Teilnahme zuzulassen. Schwester Hanna steht harte Überzeugungsarbeit bevor. Derweil wird Wöllers Sekretärin, Frau Laban, mit pikanten Fotos aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Sie vermutet eine Erpressung.