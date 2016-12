Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Bei Vera zu Gast: Steven Eugene Kuhn: Er erlebte die Schrecken eines Krieges, wurde erfolgreicher Unternehmer und verlor alles wieder in der Finanzkrise Ursula Scarimbolo-Savera & Thomas Savera: Wir führten eine Beziehung mit Höhen und Tiefen und vielen Unterbrechungen

Gleich nach der High School trat Steven Kuhn in die Army ein. Als junger Soldat zieht er in den zweiten Golfkrieg, wo er die Schrecken des Krieges, Panzerschlachten, Raketenbeschüsse und den Tod von Kameraden und Freunden miterleben musste. Der Weg zurück ins Leben war schwer, doch er schaffte, wovon viele träumen. Er verdiente als Unternehmer ein Vermögen, investierte und verlor wieder alles in der Finanzkrise 2008. Aus dieser Krise half ihm sein Freund Michael Alois Wagner, Lebensberater und Therapeut. Seine Botschaft: Das Leben ist nicht kompliziert, 1+1 ist immer 2. Die Veränderung liegt im Kleinsten, nicht im Größten.