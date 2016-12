Um Himmels Willen Der Maibaum

Endlich ist die Sanierung des Klosters abgeschlossen und es kehrt wieder Ruhe in Kaltenthal ein. Der Friede währt aber nur kurz. Überraschend naht Herr Treptow mit seinem krachenden Mofa heran, um Schwester Hanna um einen Gefallen zu bitten. Letzte Nacht sollte er den Maibaum bewachen, ist aber eingeschlafen und prompt wurde der Baum von der Nachbargemeinde gestohlen. Aus Angst vor dem Zorn der Kaltenthaler will Treptow so lange Asyl im Kloster suchen, bis Schwester Hanna eine Lösung für das Baumproblem gefunden hat. Doch das ist gar nicht so einfach.