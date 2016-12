Unterwegs in Österreich Ein Zauber liegt auf dieser Zeit - Advent in Niederösterreich

Holzschnitzerei und Schmiedearbeit, historischer Christbaum-Schmuck und handgemachter Lebkuchen, Krippenspiele und gemeinsames Singen: Auch heute noch lassen sich viele Menschen auf den Zauber der Vorweihnachtszeit ein. Ein "Unterwegs in Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt am dritten Advent-Wochenende, dass die Zeit vor Weihnachten nicht nur von Hektik, Stress und Konsum geprägt sein muss. Der TV-Film lädt vielmehr ein zu einer ruhigen Reise durch das vorweihnachtliche Niederösterreich und zu besonders stimmungsvollen Märkten und Veranstaltungen in allen Landesvierteln.