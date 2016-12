Mord in bester Gesellschaft - Die Lüge hinter der Wahrheit Wepper-Duo ermittelt in Berlin

Als Wendelins Tochter als Korrespondentin nach Berlin zieht, leidet er sehr unter der Trennung. Da bekommt er ein Jobangebot, als Berater von Politiker Gerhard Becker in Berlin zu arbeiten. Als eine Mitarbeiterin von Becker tot aus der Spree gefischt wird, tut sich das bewährte Vater-Tochter-Duo erneut zusammen, um den Mordfall zu klären...

Inhalt

Wendelin Winter ist untröstlich. Seine Tochter Alexandra zieht nach Berlin, um dort als politische Korrespondentin zu arbeiten. Um näher bei ihr zu sein, nimmt Wendelin ein Jobangebot seines ehemaligen Schulkameraden Walter Königstein an - als Wahlkampfberater soll er sich fortan um die Belange des Lokalpolitikers Gerhard Becker kümmern. Doch kaum tritt Wendelin seinen neuen Posten an, kommt es in Beckers Umfeld zu einem rätselhaften Todesfall: Beckers Pressereferentin Tanja Richter wird Opfer eines Mordanschlags. Sogleich nehmen Wendelin und Alexandra die Ermittlungen auf.

Koproduktion ARD/ORF/MONA FILM/LISA FILM