Die Millionenshow Weihnachtsspecial

Auch in diesem Jahr dürfen in der mittlerweile traditionellen Weihnachts-Millionenshow 3 Kandidatinnen ohne Auswahlrunde bei Armin Assinger im festlich geschmückten Studio Platz nehmen. Als besonderer Joker stehen Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek als Berater mit ihrem Wissen zur Verfügung.

Die Medizinstudentin Eva Canfora...

...verbringt Weihnachten meist im Mostviertel, aber immer wieder auch bei der Familie ihres Vaters in Italien. Dort steht am Heiligen Abend und an den Feiertagen das reichliche Essen und das Zusammensein mit der Familie im Vordergrund, Geschenke bringt erst am 6.Jänner die Hexe Befana.