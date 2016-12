ZIB

Lage in Aleppo wird immer dramatischer / Außenminister Kurz zur Flüchtlingskrise / Wie sich deutsche Grenzkontrollen auf die Wirtschaft auswirken / In Rumänien zeichnet sich Machtwechsel ab / Mehr Schutz für Kinder bei Gewalt in der Familie gefordert / Messe „Buchquartier“ in Wien