Zeit im Bild

Lage in Aleppo wird immer dramatischer - Pariser Konferenz fordert Waffenstillstand / Sozialdemokraten in Rumänien vor Rückkehr an die Macht – dazu Liveberichte aus Bukarest /

Präsident Erdogan kommt seinem Machtausbau immer näher /

Wahlen sollen Krise in Mazedonien beenden / Österreichische Frächter klagen über deutsche Grenzkontrollen / Sturm auf Geschäfte am 3. Weihnachtssamstag / Gastanks bei Zugsunglück in Bulgarien explodiert / Vom Film auf die Bühne: „Ludwig II.“ im Akademietheater