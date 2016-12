Universum History Nancy Wake – Gejagt von der Gestapo

"Die weiße Maus"

Im Jahr 1938 wird die umtriebige Journalistin Nancy Wake in Wien Zeugin der Judenverfolgung durch die Nazis – ein Schlüsselerlebnis. Denn fortan will sie den Nationalsozialismus mit allen Mitteln bekämpfen. In ihrer Wahlheimat Frankreich engagiert sie sich ab 1940 als Fluchthelferin. Unter dem Codenamen „Die Weiße Maus“ fahndet die Gestapo nach der Frau, die immer wieder gekonnt entwischt. Als die Lage zu heikel wird, flüchtet Wake nach London. Ihr Ehemann Henri Fiocca bleibt in Frankreich zurück. In England lässt sich Wake zur Agentin für Churchills Sondereinsatztruppen (SOE) ausbilden, um ihren Kampf gegen die Nazis in Frankreich fortführen zu können. Mit dem Fallschirm springt sie über dem von den Deutschen besetzen Frankreich ab, führt 7.000 Widerstandskämpfer an und versorgt ihre Einheit mit Waffen. Einmal legt sie mit dem Fahrrad 500 Kilometer in 71 Stunden zurück, um ein Funkgerät zu organisieren – ihre mutigste Leistung, wie sie später ihrem Biografen erzählen sollte.