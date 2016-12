heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Indisches Säureopfer als Modell

Die Massenvergewaltigung einer Medizinstudentin vor drei Jahren in Delhi hat gewaltsame Übergriffe gegen Frauen in Indien in die internationalen Schlagzeilen gebracht. Die Gesetze wurden verschärft und in den indischen Städten hat die Polizei Notrufnummern für Frauen eingerichtet. Immer mehr Gewaltopfer gehen jetzt, anders als früher, auch zur Polizei. Oft mit aktiver Unterstützung indischer Frauenorganisationen. Erstmals wehren sich auch die Opfer von Säureattentaten, die in Indien jedes Jahr mehrere hundert Frauen treffen. Raimund Löw hat die führende Aktivistin der Organisation gegen Säureattacken in New Delhi getroffen.