heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Station versäumt

Ein Salzburger Unternehmer ist vor 15 Jahren vollständig erblindet. Trotzdem arbeitet er weiterhin und benutzt für seine Geschäftsreisen die Bahn. Unlängst hatte er einen Termin in St. Pölten und stieg in die Westbahn ein. Um beim Aussteigen Hilfe zu bekommen, bat er das Bordpersonal ihn zu informieren und zu unterstützen. In St. Pölten hielt der Zug zwar, doch es erfolgte weder eine Durchsage in den Zügen, noch wurde er vom Personal informiert.

Wir haben mit dem Unternehmer gesprochen und auch wollten auch von Westbahn ein Statement.