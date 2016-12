Der Bergdoktor Mutterinstinkte

Martin ist derart beschäftigt mit der ärztlichen Versorgung eines Freundes aus Jugendtagen, dass er dabei ganz auf Lilli vergisst, die den ersten Todestag ihrer Mutter mit einem besonderen Gedenken feiern will ....

Inhalt

Ferdinand Balzer, ein Bekannter aus Jugendtagen, fällt so unglücklich, dass er sich die Schulter ausrenkt. Während Martin der Ursache für den Sturz auf den Grund geht, verschlimmert sich Ferdinands Zustand plötzlich. Es beginnt mit Nierenversagen, und bald schon hängt das Leben seines Freundes an einem seidenen Faden. Voll von seiner Arbeit in Anspruch genommen, fehlt Martin die Zeit, sich um Lilli zu kümmern. Für das Mädchen steht der Todestag ihrer Mutter vor der Tür.



Koproduktion ZDF/ORF



Hauptdarsteller

Hans Sigl (Martin Gruber)

Heiko Ruprecht (Hans Gruber)

Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber)

Ronja Forcher (Lilli Gruber)

Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl)

Mark Keller (Dr. Kahnweiler)

Siegfried Rauch (Roman Melchinger)

Hans Czypionka (Ferdinand Balzer)

Susanne Michel (Lena Balzer)

Regie

Axel de Roche