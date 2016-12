Die Chefin Verräter

Nach der Ermordung ihres Kollegen Robert Schultz ausgerechnet in einem Stundenhotel geben sich die Polizisten des Sittendezernats in den Ermittlungen äußerst zugeknöpft. Für Vera Lanz' Team höchste Zeit, zu unkonventionellen Ermittlungsmethoden zu greifen.

Inhalt

In einem Stundenhotel kommt ein Polizist ums Leben. Dass der Ermordete Robert Schulz bei der Sitte gearbeitet hat, legt die Frage nahe, ob er privat oder dienstlich am Tatort war. Schulz' Frau zufolge hielt es das Mordopfer mit der Treue nicht allzu genau. Von seinen Kollegen will sich allerdings keiner so recht zu dem Sachverhalt äußern, weshalb Kommissarin Vera Lanz' Team gezwungen ist, zu unkonventionellen Mitteln zu greifen. Inkognito macht sich Lanz' Assistent Trompeter auf die Suche nach möglichen Zeugen.



Koproduktion ZDF/ORF



Hauptdarsteller

Katharina Böhm (Vera Lanz)

Stefan Rudolf (Jan Trompeter)

Jürgen Tonkel (Paul Böhmer)

Olga von Luckwald (Zoe Lanz)

Rainer Strecker (Dirk Bauer)

Andreas Pietschmann (Amar Lukic)

Katharina Nesytowa (Darja Ionescu)

Gerhard Wittmann (Michael Huber)

Regie

Michael Schneider

Drehbuch

Peter Kocyla

Kamera

Andreas Zickgraf

Musik

Dirk Leupolz