Österreich-Bild aus dem Landesstudio Salzburg "Sicher ist Sicher"

Die Salzburger Bergbahnen mit ihren österreichischen Kollegen sind Weltmarktführer in Sachen Sicherheit. 700 Seilbahnanlagen befördern im Salzburger Land jährlich gut 140 Millionen Mal Bergbegeisterte und Skisportler sicher an ihr Ziel. Der Weg mit dem Auto, Bus oder Zug zur Bergbahn ist dabei deutlich gefährlicher als der Aufstieg mit der Seilbahn. Im Land Salzburg sind derzeit rund 600 Seilbahnmitarbeiter speziell als Pistenretter ausgebildet. 4.000 Seilbahnmitarbeiter wie Mitglieder von Lawinenkommissionen, Pistenraupenfahrer oder Seilbahntechniker in Salzburg bemühen sich um die Sicherheit für Wintersportler.Gestaltung:Georg Hummer