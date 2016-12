Sturm der Liebe Teil 2592

Überraschend hat André seinen Besuch angekündigt. Während Melli fest davon überzeugt ist, dass ihn die Sehnsucht nach ihr heimgetrieben hat, plant André lediglich, seine letzten Besitztümer zu veräußern. Seine Zukunft sieht er ausschließlich in Südafrika. William hingegen hält es der Liebe wegen länger als geplant am Fürstenhof. Er will unbedingt Claras Herz erobern. Freudig lässt es sich Adrian nicht nehmen, dem jungen Glück etwas auf die Sprünge zu helfen, indem er William einen vorzüglichen Tipp gibt.