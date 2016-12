ZIB 2

Außenminister Sebastian Kurz im Studio

Seine Vorhaben während Österreichs Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Flüchtlingskrise, Deutschlands Grenzkontrollen, die Bundespräsidentenwahl und Spekulationen über vorgezogene Nationalratswahlen. Zu diesen Fragen ist Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) Gast in der ZIB 2.